Kina i høg beredskap før OL – stengjer ned ved små koronautbrot

Styresmaktene i Beijing, OL-verten i vinter, gav måndag påbod til innbyggjarar om å bli heime, avgrensa tilgang ved turiststader og tilrådde folk om ikkje å forlate byen med mindre det var strengt nødvendig.

I Kina vart det meldt om 39 nye koronatilfelle. Talet er med det oppe i over 100 tilfelle av den siste deltavarianten den siste veka. Det er ekstremt låge tal samanlikna med folketal og dei fleste andre stader i verda, men Kina har ein streng strategi og «nulltoleranse» for smitte.

Det gjer at vegen er kort til strenge tiltak. Fleire bustadblokker er stengde ned i hovudstaden. Måndag vart det vedteke å utsetje Beijing maraton på ubestemd tid. Over 30.000 deltakarar var venta til byen 31. oktober.

Beijing News har rapportert om ni tilfelle i eit område med omkring 23.000 innbyggjarar. Alle der har fått beskjed om å halde seg innandørs.

Styresmaktene i Beijing melde òg måndag at alle som kjem til byen frå ramma område, må vise til ein negativ koronatest og gå med på å få helsa si overvakt dei neste to vekene.

Nord-Kina har hatt dei fleste av dei nye koronatilfella. Massetesting er i gang i elleve av dei 23 provinsane i landet.

Vinter-OL blir halde i ei lukka boble, ikkje ulikt sommarens OL i Tokyo. Dei omkring 2900 utøvarane må anten vere fullt vaksinerte eller vere i ein 21 dagar lang karantene i Beijing i forkant av leikane.

Likevel er det opna for tilskodarar på arenaene, men ikkje for andre enn folk som er busette i Kina. Det er ikkje klart kor mange det blir opna opp for på dei enkelte arenaene.

OL i Beijing startar 4. februar.

