Hoppleiren jobbar «intensivt» med å finne Bråthens erstattar

Bråthen og Skiforbundet vart torsdag samd om ein ny tilsetjingsavtale. Den går ut på at Bråthen går inn i rolla som landslagssjef og ikkje lenger held i det administrative.

I første omgang handlar det om å finne ei mellombels løysing med ein sportssjef som tek over Bråthens tidlegare oppgåver. Stillinga vil seinare bli lyst ut.

– Vi jobbar intensivt med å finne ei løysing, seier leiar Alf Tore Haug i hoppkomiteen til NTB.

Før helga sa Bråthen at han er trygg på at den nye sjefen hans vil vere ein som kjem frå innsida.

– Det blir ein intern ressurs i hopp. Først blir det ei mellombels løysing, men eg er heilt sikker på at det vil bli løyst så bra at ein ikkje treng å sjå på andre løysingar i framtida. Noko anna vil overraske meg stort, sa Bråthen til NTB.

Ståle Villumstad, som i dag er arrangementssjef for hopp, har stadfesta at han er aktuell for den nye stillinga.

Verdscupopninga i hopp startar 19. november i russiske Nizjnij Tagil.

