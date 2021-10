Berg mistar Molde-kampen – skadeomfanget betre enn frykta

sport

Berg gjekk av banen etter å ha fått seg smell i kampen mot Strømsgodset søndag. Dei frykta ein alvorleg kneskade.

Måndag var midtbanegeneralen på MR-undersøking. Svara derfrå var ikkje nedslåande. På eigne nettsider omtaler Glimt skaden som mindre alvorleg enn frykta.

Vidare heiter det at skaden er mindre alvorleg enn skaden Ulrik Saltnes pådrog seg i bortekampen mot CSKA Sofia i slutten av september.

– Vi må sjå an Patrick frå dag til dag. Det er for tidleg å seie noko om når han er tilbake, men det er gode nyheiter at det ikkje er like alvorleg som mange frykta, seier klubblege Morten Sørgård.

Søndag kveld forlét Berg kamparenaen med skjene på beinet.

– Vi set alltid skjene på spelarane som skadar knea sitt i kamp. Det er for å sørgje for at kneet held seg stabilt og i ro, seier Sørgård.

At midtbaneprofilen mistar storkampen på onsdag mot Molde er uansett eit hardt slag for dei regjerande seriemeistrane frå Bodø. Eitt poeng skil laga i Glimts favør når sju serieomgangar står att.

