Verdsmeisteren skal ha sitt eige «OL»

Denne sesongen har òg kvinnene fått på plass ein omfattande verdscup med ti konkurransar. Første renn blir i Lillehammer første helga i desember.

– Det blir spennande. Det er ganske så stor forskjell frå det eine verdscuprennet vi hadde i fjor og det vi skal ha no. Det er faktisk ti gonger så mange renn, stråler Gyda Westvold Hansen overfor NTB.

Ho kan varsle at nivået blant kvinnelege kombinertutøvarar har vorte betydeleg betre på eit år.

– Det vi har sett under Sommer Grand Prix, er at nivået òg har auka ganske så mykje frå det har vore tidlegare, så eg gler meg veldig, seier Hansen til NTB.

Draumar

– Eg har òg høgna nivået mitt, men no er det gode utøvarar frå Italia, Austerrike og Tyskland som har teke ytterlegare steg. Vi har måtta jobbe endå hardare. Det blir nok òg tøffare konkurranse frå søstrene Marte og Mari og Leinan Lund her på heimebane, seier løparen frå Dalsbygda.

Dei to følgde henne under det historiske VM der Mari tok sølvet og Marte bronsen.

Første duell mellom dei tre blir under NM i Midtstuen med hopp og avsluttande øvingar på Beitostølen.

– Eg drøymer om den gule leiartrøya og krystallkula. Eg er framleis junior, så VM der blir mitt OL. Eg får ein meisterskap i år eg òg, seier søskenbarnet til Therese Johaug.

Håpar på 2026

– Er de frustrerte over å ikkje kunne delta i OL til vinteren?

– Eg har ikkje brukt noko energi på at vi ikkje får delta i OL. Vi var skuffa då det vart bestemt, men no må vi vere glade for at ein jobbar for fullt for at vi skal komme med i 2026.

I fjor var det amerikanske Tara Geraghty-Moats som vann det einaste verdscuprennet som vart arrangert i Ramsau. Ho lykkast derimot ikkje i VM og har forlate kombinert til fordel for skiskyting.

– Det er kjempemange høgdepunkt denne sesongen. Dessutan blir det jobba målretta både innan FIS og i Italia for å få kvinnekombinert på OL-programmet i 2026. Avgjerda vil bli teken i 2022, og vi håpar å komme med, seier landslagstrenaren til kvinnene Thomas Kjelbotn.

OL i 2026 er lagt til Cortina d'Ampezzo og Milano.

– Utviklinga i kvinnekombinert har hatt ei rivande utvikling. Nivået til vinteren er nok betydeleg høgare enn dei vi såg i fjor.

