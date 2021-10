Tysk fotballklubb krev svar etter tilskodarkaos i Rotterdam

sport

Tilskodarkaoset som oppstod rundt arenaen i Rotterdam var det store samtaleemnet etter conferenceliga-kampen mellom Union Berlin og Feyenoord. 75 personar vart arresterte, mange av dei Union-fans.

Den tyske klubben rettar tungt verbalt skyts mot nederlandsk politi og måten bortesupporterane vart møtte og handterte på. Fredag gjekk Union-leiinga offentleg ut og kravde ei forklaring på det som blir omtalt som unødvendig maktbruk.

Dei kaotiske scenene utanfor inngangen til bortesupporterane skal ha resultert i at mange Union Berlin-supporterar med kampbillett ikkje vart slopne inn på tribunane før kampen var halvspelt.

I etterkant hevda fleire tyske fans i sosiale medium å ha vorte angripne av aggressive polititenestemenn.

Landslagsback Marcus Holmgren Pedersen spelte heile kampen for Feyenoord, medan Fredrik Aursnes fekk dei siste sju minutta som innbytar for den nederlandske klubben. Julian Ryerson sat på benken for Union Berlin.

Hundebit og skadd hest

Nederlandsk politi opplyser at 59 av dei arresterte personane skal ha prøvd å konfrontere Feyenoord-fansen før kampstart. Dei var mistenkte for å «førebu open vald», heiter det i ei fråsegn.

Dei andre 16 som vart tekne hand om av politiet er mellom anna mistenkte for vandalisme og å ha fyrverkeri.

I tillegg hevdar politiet at fleire tenestemenn skal ha vorte angripne av «ei lita gruppe tyske hooligans». I den episoden enda ein politihund med å bite tre Union-tilhengjarar og dessutan ein politimann. Alle fire måtte behandlast på sjukehus.

Ein politihest og ryttaren vart òg skadde då hesten vart skremd av fyrverkeri og gjekk over ende.

Klubbleiinga angripen

Tilskodarkaoset torsdag kveld fann stad rundt eit drygt døgn etter at ein delegasjon med Union Berlin-leiarar, blant dei klubbpresident Dirk Zingler, vart angripen i Rotterdam. I etterkant beskreiv Feyenoord-leiinga den episoden som «ein feig handling».

Union Berlin-leiinga krev på si side ei forklaring etter scenane som gjekk føre seg i samband med kampen. Klubbtalsmann Christian Arbeit omtaler det som «katastrofalt» at fleire hundre tilskodarar med billett ikkje kom seg inn før i pausen.

– Det finst bilete av mange skadde personar i kjølvatnet av ein openbert svært tøff politioperasjon. Det er rett og slett uakseptabelt, seier han.

Union Berlin skal vere i samtalar med Feyenoord og Det europeiske fotballforbundet (Uefa) etter episodane på De Kuip.

26. november møter Noreg Nederland til det som blir ein heilt avgjerande kamp i VM-kvalifiseringa same stad.

