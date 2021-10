Solbakken hyllar Glimt-bragda: Ein kamp for minnebøkene

sport

– Dette er stort. Men vi må passe litt på kontekst her, for det er eit stykke opp til det Rosenborg gjorde. Det var Champions League. Dei slo både Real Madrid, Milan og Borussia Dortmund. Dette er på nivå med då Tromsø og Viking slo Chelsea, Brann slo PSV Eindhoven og då Lillestrøm slo Ajax på 1970-talet, seier Solbakken til VG.

Tromsø slo Chelsea 3–2 i 1997 i cupvinnarcupen i ein kamp for minnebøkene, medan Viking vann 4–2 over same lag i 2002 i Uefa-cupen. Dei andre resultata han samanliknar det med, er:

Brann – PSV Eindhoven 2–1 i 1996 (Cupvinnarcupen).

Lillestrøm – Ajax 2–0 i 1977 (Serievinnarcupen).

Solbakken såg tre av spelarane sine (Marius Lode, Patrick Berg og Marius Lode) vinne overbevisande 6–1 i den sure vinden på Aspmyra torsdag.

– Det var ein kamp for minnebøkene. 6–1. Resultatet er ekstremt, seier Solbakken.

