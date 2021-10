Offensiv Ada Hegerberg etter marerittet: Sikker på å nå nivået igjen

sport

Den norske Lyon-stjerna snakkar om den tunge tida i eit ferskt intervju med det franske nyheitsbyrået AFP.

Hegerberg var nyleg tilbake på banen for klubblaget etter å ha vore plassert på sidelinja i 20 månader. Ein alvorleg kneskade vart følgd av eit trøyttleiksbrot. Vegen tilbake til det grøne graset vart svært lang og krevjande.

– Eg tvilte aldri på at eg skulle komme tilbake. Comebacket var drivkrafta eg trong for å komme gjennom den vanskelege tida, seier 26-åringen til AFP.

– Sjølvsagt er det noko eg skulle ønske eg hadde sloppe å gå gjennom, men det er ein del av meg no. Eg skal gjere det til ein styrke resten av karrieren min, seier ho.

Tidenes mestskårande

Dei første minutta på banen etter skademarerittet fekk ho i Lyons meisterligamøte med svenske Häcken. 12 minutt som innbytar vart fasiten.

Hegerberg er den mestskårande spelaren i historia i Champions League for kvinner med 53 mål. Mot Häcken handla det likevel like mykje om ein etterlengta smak av speletid som jakt på nye fulltreffarar.

– Det var utvilsamt mange kjensler. Eg hadde venta på det i lang tid. Då eg tok dei første stega mine på banen igjen, gjekk eg gjennom alt som hadde skjedd i hovudet, alle dei vanskelege stundene, seier 26-åringen.

Hegerberg var samtidig ikkje den einaste på graset som bobla av kjensler.

– Eg såg kor glade jentene var på mine vegner og på lagets vegner, men det handla òg om alle tilbakemeldingane frå folk. Eg naut augneblinken, fordi det var ein stor personleg siger, seier den tidlegare Gullballen-vinnaren.

Rekordjakt

Hegerberg forlengde kontrakten med Lyon på slutten av fjoråret. Den nye avtalen går ut i 2024. Spissen er sikker på at ho snart vil finne tilbake til det tidlegare toppnivået sitt.

– Eg skal gjere det beste eg kan ut av comebacket mitt. Med tid og hardt arbeid vil ting bli normalt igjen. Eg er overtydd om at eg kan komme tilbake på nivået eg ønskjer å vere. Eg skal tenkje positivt og sjå framover, seier Hegerberg.

Utan Hegerberg på laget vart det uvanleg lite sølvtøy på Lyon førre sesong. I Meisterligaen vart det exit i kvartfinalane mot Paris Saint-Germain, og PSG stakk òg av med ligagullet i Frankrike.

No gler 26-åringen seg til å bidra i sigersvante Lyons jakt på å ta tilbake hegemoniet.

– Derfor kan eg nesten ikkje vente med å komme tilbake på mitt beste, spele kampar regelmessig, skåre mål og ta alle rekordane, seier den norske stjernespissen.

Aldri tapt mot Grahams lag

Caroline Graham Hansen og Barcelona gjekk til topps i Champions League førre sesong etter å ha slått Maren Mjeldes Chelsea i finalen. Hegerberg er klar for å vippe den spanske storklubben ned frå trona igjen.

– Jo betre konkurransen er, jo betre. Barcelona har hatt ein strålande sesong, men du må samtidig vere klar over at Lyon aldri har tapt for Barca, seier Hegerberg.

– Dei er eit godt lag, men vi fokuserer på oss sjølv, og eg er sikker på at vi har ein sjanse viss vi møter dei. Vi kan nesten ikkje vente, legg ho til.

Heime i Frankrike har Hegerberg og lagvenninnene starta inneverande sesong sterkt. Seks sigrar på like mange kampar er fasiten. Regjerande meister PSG har òg full pott.

