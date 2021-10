Knutsen om framtida: – Ikkje alltid grønare på den andre sida

sport

Ein stolt, men fatta Glimt-trenar sat lenge på pressekonferansen i Bodø torsdag kveld. Der vart han mellom anna spurt om interessa rundt eigen person, og om «agentane» hans får mange spørsmål frå utlandet.

– Nummer éin: Eg har ikkje mange agentar. Det treng eg ikkje, sa han til latter frå pressa.

– Det er viktig at ein pustar litt med magen og forstår kva som gjer at ein får sånne opplevingar. For meg er det dei daglegdagse tinga: gå på jobb i Glimt og møte dei fantastiske menneska og den fantastiske spelargruppa. Det gir meg mykje meir enn alt det andre som veldig mange andre er opptekne av, sa Knutsen.

Bodø/Glimt har hatt ei eventyrleg utvikling under Knutsen. Dei regjerande meistrane har selt fleire offensive stjerner, men klart å erstatte dei og levert sterkt også i år, og dei leier serien. Det har vekt interesse frå mellom anna Rosenborg. Kanskje òg frå utlandet etter bragda mot Roma.

– Det er heilt naturleg at det blir interesse rundt spelarar og kanskje trenarar når dei gjer det bra, men det er ikkje alltid grønare på den andre sida, sa Glimt-sjefen.

(©NPK)