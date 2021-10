Elyounoussi må operere tommelen – mistar kampar

sport

Til kanalen seier «Moi» at han skada tommelen då han skåra det første av dei to måla sine mot Montenegro i 2-0-sigeren i VM-kvalifiseringa 11. oktober, og at eit leddband har roke.

Førebels går det fint å spele med skaden, men han fortel at ein operasjon må til snart. I november ventar avgjerande VM-kvalifiseringskampar mot Latvia og Nederland.

– Vi prøver å finne eit tidspunkt som passar best for alle, men det er klart klubblaget, altså arbeidsgivaren min, må komme først. Eg kjem til å gå glipp av kampar, dessverre, så får vi prøve å finne ut kva kampar, seier han.

Neste kamp for Elyounoussi er heime mot Burnley til laurdag. Der stiller han truleg frå start med teipa hand.

