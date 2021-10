Semje i hoppkonflikten: Bråthen får ny rolle i skiforbundet

sport

Utfallet på konflikten kjem overraskande på mange. Den siste tida har mykje tydd på at skiforbundet var i gang med ein oppseiingsprosess mot Bråthen. Førre veke var partane i eit drøftingsmøte.

– Sjølvsagt er eg letta, sa Bråthen på veg inn til pressekonferansen på Ullevaal stadion torsdag ettermiddag.

Semja går ut på at Bråthen held fram som sportsansvarleg i hopp dei fire neste åra. Han går inn i ei ny rolle som landslagssjef og gir frå seg dei administrative oppgåvene sine. Ståle Villumstad tek over desse i ei ny sjefsstilling. Grepet gjer at Bråthen ikkje lenger skal rapportere til generalsekretæren i skiforbundet Ingvild Bretten Berg.

Villumstad har dei siste åra vore norsk hoppsports arrangementssjef under Bråthens leiing.

– Eg er sikker på at denne avtalen kan ta hoppsporten og skiforbundet vidare. Vi gler oss til å ta fatt på den delen av jobben som er viktig. Eg kan bruke dei gode eigenskapane mine i den nye stillinga, sa Bråthen.

Den nye rollefordelinga vart foreslått allereie i slutten av september. Bråthen og hoppkomiteen godtok forslaget, men skistyret gav tommel ned. Leiinga kunne ikkje gå med på det dei meinte var å la Bråthen få velje sin eigen leiar.

Droppar søksmålet

Torsdag var skipresident Erik Røste glad for å ha funne ei løysing. Han erkjende at konflikten hadde gått føre seg for lenge.

– Det er ingen tvil om at dette har vore ei vanskeleg sak, sa Røste på pressemøtet.

Han la til at forhandlingane kom på plass onsdag. Etter hektisk møteverksemd i mange timar kom partane fram til ein avtale.

– Vi vart veldig raskt samde om ei ramme, men det tek litt tid når ein skal få det juridiske med. Vi er veldig glade for at vi kan presentere ei løysing. Det har vore ein god tone i diskusjonane, sa skipresidenten.

Bråket rundt Bråthens tilsetjing vart kjend for offentlegheita 17. august. Då vart det klart at Skiforbundet ønskte å avslutte arbeidsforholdet ved å ikkje forlengje den mellombelse kontrakten til hoppsjefen. Den hadde utløp i april neste år.

Seinare valde Bråthen å saksøkje skiforbundet, og han sette fram krav om fast tilsetjing i jobben han har hatt på mellombelse avtalar sidan 2004. Torsdag vart det klart at han droppar den rettslege prosessen.

Skiforbundet skal dekkje halvparten av Bråthens sakskostnader.

Støtte i miljøet

Mange utøvarar, trenarar og sponsorar i hoppmiljøet har stilt seg bak Bråthen i konflikten. Fleire sponsorar for hopplandslaget har trua med å avslutte dei økonomiske avtalane sine med skiforbundet.

Nyleg trekte tidlegare storhoppar Per Bergerud seg frå hoppkomiteen som følgje av konflikten.

Leiinga i Skiforbundet har på si side grunngitt ønsket om å avslutte Bråthens arbeidsforhold med åtferda og kommunikasjonsforma til hoppsjefen. Den har vorte beskriven som uakseptabel.

– Saka har vore ei belastning for alle involverte, samanfatta NSFs generalsekretær Ingvild Bretten Berg torsdag.

Undervegs i saka har det vore lansert ulike kompromissforslag, men først torsdag lykkast det partane å finne ei løysing. Mange i skimiljøet har vore kritiske til måte skiforbundet har handtert saka. Onsdag vart det kjent at Buskerud skikrins ikkje lenger har tillit til skistyret og krev eit ekstraordinært forbundsting.

(©NPK)