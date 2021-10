sport

– Det er gode nyheiter. Han har trena med oss heile veka og er klar for spel, sa Raniere på pressekonferansen.

Landslagsspissen melde forfall til VM-kvalifiseringskampane mot Tyrkia og Montenegro etter ei vriding i kneet i starten av oktober.

Watford møter Everton laurdag. Det kan bli Kings første kamp under Ranieri, som tok over klubben 4. oktober. Han starta med eit 0-5-tap for Liverpool.

