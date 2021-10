Bodø/Glimt utklassa Roma og José Mourinho i Europa Conference League – vann 6–1

sport

Det var elektrisk stemning i Bodø torsdag. Sur vind og kaldt vêr vart fort gløymde etter glitrande Glimt-spel. Erik Botheim og Ola Solbakken var brennheite i oppgjeret og skåra to mål kvar. Patrick Berg og Amahl Pellegrino skåra òg i ein sensasjonell 6-1-siger mot Roma.

Det italienske laget var aldri i nærleiken av dei norske meistrane, og dermed leier Glimt gruppa etter halvspelt gruppespel med eitt poeng ned til motstandarane på torsdag.

Etter åtte minutt sende Erik Botheim eit fullstappa Aspmyra til himmels. Han fekk ballen inne i feltet, tok eit steg før han la ballen i hjørnet.

Tolv minutt seinare vart vondt til verre for den italienske fotballgiganten. Patrick Berg spelte vegg med Ola Solbakken før han hamra til med venstrefoten. Bellen fauk i hjørnet og gav nordlendingane ein draumestart.

– Det er berre å lukke auga og skyte, sa Berg til Viaplay i pausen.

Redusering

Men så vakna den italienske fotballgiganten. Etter 27 minutt kom reduseringa for Roma, som ikkje hadde vore særleg farlege den første halvtimen. Carles Perez var sikker åleine med Nikita Khajkin og sende ballen i mål. Amadou Diawara leverte ein strålande målgivande frå sin midtbaneposisjon.

I etterkant av skåringa var det ein svært aktiv Perez, som til tider dansa runda med Glimt-forsvaret og sette dei på fleire store prøver.

Men der skulle òg det òg stoppe for italienarane.

Etter 52 minutt eksploderte det igjen i Bodø. Alfons Sampsted kriga ballen inn til Botheim, som heilt åleine føre mål enkelt kunne trille inn 3–1.

Like før pause hadde Amahl Pellegrino ei enorm moglegheit til å skåre, men headingen etter strålande forarbeid frå Ola Solbakken, gjekk over mål.

Audmjuking

Etter 71 minutt la nemnde Solbakken på til 4–1. Botheim slo ein perfekt pasning gjennom til Solbakken som åleine med målvakt kippa ballen i mål.

Seks minutt seinare la Amahl Pellegrino på til 5–1 på eit gjennombrot. Han var like iskald som lagkameratane og la ballen enkelt forbi målvakt. Igjen stod Erik Botheim bak den målgivande pasninga.

Men festen var ikkje over der. Berre to minutt seinare var Solbakkem igjen på farten. Han sneik seg forbi målvakt og rulla inn 6–1 i det tomme målet.

Roma-trenar José Mourinho uttrykte på pressekonferansen på onsdag at han frykta kunstgras og dårlege vêrforhold. Det skulle altså vise seg å by på trøbbel for trenarprofilen og mannskapet hans som sleit gjennom heile oppgjeret.

Etter pausen kom han tidlegare Manchester United-stjerna Henrikh Mkhitaryan inn, utan at han klarte å presentere seg noko særleg.

Etter kvart kom òg den engelske landslagsspissen Tammy Abraham inn. Han klarte heller ikkje produsere det altfor store for laget som måtte tole tap i den kalde kveldsvinden i Bodø.

(©NPK)