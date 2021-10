Boasson Hagen fekk ny toårskontrakt

sport

Allereie førre månad vart det kjent at rudsbygdingen hadde takka nei til eit tilbod frå det norske Uno-X-laget. Då tydde det meste på at han ville halde fram med same arbeidsgivar, og slik blir det.

– Eg er veldig fornøgd med å ha forlengt med TotalEnergies. Eg vart i år veldig godt integrert i laget, og eg ser fram til å konkurrere vidare dei to neste sesongane. Klassikarane blir det store målet mitt, seier Boasson Hagen i ei pressemelding frå det franske laget sitt.

34-åringen slutta seg til TotalEnergies etter fjorårssesongen. Før det hadde han hatt fleire sesongar i Dimension Data (seinare NTT).

(©NPK)