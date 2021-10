Tysk nyheitsbyrå: Europeiske fotballforbund kan bryte med Fifa i protest mot VM-planar

sport

Det er det tyske nyheitsbyrået DPA som hevdar å ha kjelder på at «meir enn eit dusin» forbund kan komme til å bryte med Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Fifa-toppane jobbar med å sjå på moglegheita for å arrangere fotball-VM annakvart år frå 2026. Planane har skapt hissig debatt. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og Det søramerikanske fotballforbundet (Conmebol) er blant dei skarpaste motstandarane. Det same er Den internasjonale olympiske komiteen (IOC).

Denne veka møter Fifas utviklingssjef Arsène Wenger landslagssjefar frå alle medlemsland, blant dei Ståle Solbakken, for å diskutere ei rekkje tema. VM-planane er blant desse.

Uefa-president Aleksander Ceferin har trua med VM-boikott, og førre veke meir enn antyda den danske fotballpresidenten Jesper Møller at det kan bli aktuelt å vende Fifa ryggen.

– I verste fall, og som ein siste utveg, kan det ikkje sjåast bort frå at fotballforbund bryt med Fifa i protest og mangel på entusiasme rundt planane, sa Møller.

Ifølgje DPA skal ei rekkje forbund vere på linje med den danske fotballpresidenten.

Styret i Fifa kom saman onsdag med VM-saka på dagsordenen.

Fifa-statuttane opnar for at medlemsland kan bryte ut ved slutten av kalenderåret, føresett at avgjerda er varsla seks månader tidlegare. Dei vil i så fall halde fram med å delta i turneringar i Uefa-regi, men ikkje i konkurransar der Fifa styrer.

I eit intervju med den tyske avisa Sport Bild onsdag sa den spanske fotballpresidenten Javier Tebas at VM kvart anna år vil «øydeleggje heile økosystemet til fotballen».

(©NPK)