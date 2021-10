Riiber rettar peikefinger mot Noreg i OL-diskusjonen

sport

OL-elden vart måndag tend i Olympia i Hellas, og to dagar seinare kom han til den Beijing og Kina. Med under hundre dagar igjen til vinterleikane rullar debatten vidare om arrangørlandet, som stadig blir kritisert for brot på menneskerettane.

– Vi får det spørsmålet meir og meir. Eg må vere ærleg og innrømme at eg hadde ønskt at nokon som Noreg ville arrangere eit OL, slik at vi kunne fått arrangørland som bryr seg meir om dei som skal konkurrere enn om kor stort og fint det skal vere, seier Jarl Magnus Riiber til NTB og held fram:

– Eg vil heller rette kritikken mot Noreg og dei som ikkje ønskjer å ta på seg slike meisterskapar – for då hamnar dei jo i Kina og dei landa der.

– Har de som utøvarar teke opp eventuelle markeringar slik fotballandslaget retta mot fotball-VM i Qatar?

– Nei, det har vi ikkje, svarer Riiber.

Kombinertstjerna dreg til OL som ein klar gullkandidat. I årets ski-VM i Oberstdorf tok han med seg to gull og to sølv frå fire øvingar. I Beijing er det berre tre øvingar for kombinertfolket. Sist sesong hadde Riiber tre andreplassar som sine svakaste resultat.

(©NPK)