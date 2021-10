Overgrepssaka frå Branns nachspiel blir lagd bort

sport

Det stadfestar statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane i ei pressemelding.

– Eg har i dag vedteke at valdtektssaka skal leggjast bort på bevisstillinga. Eg har komme til at det strenge beviskravet til strafferetten ikkje er oppfylt i denne saka. Avgjerda kviler på ei totalvurdering av bevissituasjonen, seier statsadvokat Ellen Cathrine Greve.

Avgjerda kom to dagar etter at det i media vart kjent at politiet hadde innstilt på bortlegging. Det er sett ein klagefrist på tre veker. Kvinna som melde saka, har ikkje teke stilling til om ho skal klage på bortlegginga.

– Klienten min er orientert om bortlegginga til statsadvokaten. Vi vil no saman gå gjennom saka og gjere ei vurdering om vegen vidare, seier bistandsadvokat Beate Hamre til BA.

Ein annan spelar fekk status som sikta for ei valdshending på det same nachspielet. Den saka enda med eit førelegg på 10.000 kroner, og mannen vedtok det. Han erkjende ikkje straffskuld, men gjekk med på å betale for å bli ferdig med saka.

Skandalefesten på Brann Stadion vart halden natt til 10. august. Han førte til at totalt tre spelarar forlét bergensklubben, medan dei ni andre Brann-deltakarane fekk ei skriftleg åtvaring.

