Newcastle ber fansen droppe arabiske klede

I ei melding på eiga nettside ber Premier League-klubben fansen om å unngå tradisjonelle arabiske klede eller hovudplagg inspirert av Midtausten – med mindre ein vanlegvis bruker det.

Det blir i meldinga presisert at dei nye eigarane ikkje vart fornærma av fansen som var kledd sånn under førre heimekamp, men at dei tvert imot såg på det som ein gest og hyggjeleg velkomst. Mot Tottenham vart fleire fans sett i klede som liknar mellom anna kefije og agal (hovudtørkle og hovudring).

«Likevel er det moglegheit for at slik påkledning er kulturelt upassande og kan fornærme andre», skriv klubben.

Den saudiarabiske PIF-gruppa, som har sikra seg 80 prosent av aksjane i Newcastle, er eit offentleg investeringsfond som blir kontrollert av kronprins Mohammed bin Salman.

