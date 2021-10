Glimt-sjefen før stjernemøtet i Europa: – Må våge å dominere kampen

sport

Torsdag kveld blir det fullt hus Aspmyra når José Mourinho og det italienske laget hans kjem på besøk i Conferenceligaen.

– Det er ein kamp vi gler oss utruleg til. Han er ekstremt stor og historisk for klubben, men det er òg ein kamp vi har gjort oss fortent til å spele, seier Knutsen i forkant av oppgjeret.

Roma er blant dei beste laga i Serie A, men Knutsen er oppteken av at Glimt må hugse på kva dei er gode på og ikkje la seg blende av motstandaren.

– Nøkkelen blir at vi vågar å dominere kampen. Det har vi i grunnspelet vårt, og så må vi vere tolmodige når vi spelar dei lågt. I tillegg skal vi utnytte kontringsstyrken når moglegheita byr seg.

Fartsfylt?

Her heime møter Bodø/Glimt som oftast lag som legg seg bakpå. Det har dei òg fått erfare i tidlegare europacupkampar i år. Sjølv om Mourinho er kjend for å vere defensive, ser Knutsen for seg fartsfylt underhaldning torsdag kveld.

– Eg trur det blir ein mykje meir open kamp. Vi har sett alle kampane Roma har spelt (under Mourinho). Dei er best defensivt i gjenvinningspresset og det låge presset, men dei liker òg å presse høgt, påpeikar Glimt-sjefen.

Han åtvarar òg mot Romas individuelle ferdigheiter på den siste tredelen.

Ser til Klopp og Eggen

Knutsen er imponert over Mourinhos trenarkarriere, men erkjenner at det er andre han heller ser opp til.

– Han er ein av dei mest profilerte og suksessfulle managerane i Europa. Eg lèt meg inspirere av veldig mange, men har kanskje andre trenarar som eg ser meir til. Det er ingen løyndom at eg hentar inspirasjon frå Nils Arne Eggen og Jürgen Klopp.

Glimt står med fire poeng etter to kampar i Conferenceligaens gruppespel, medan Roma har full pott.

