Buskerud skikrins krev ekstraordinært skiting

– Vi vil ha endringar. Det er utgangspunktet vårt. Derfor kjem vi med dette varselet, seier styremedlem og leiar for langrennskomiteen i Buskerud skikrins, Gabriel Johannessen til Adresseavisen.

«Uavhengig av utfallet av pågående personalkonflikt har ikke Buskerud skikrets tillit til at sittende skistyre vil være i stand til å gjenopprette nødvendig tillit og omdømme overfor sponsorer, frivillige, aktive og alle andre som er opptatt av skisporten. Buskerud skikrets varsler med dette at vi har til hensikt å bidra til umiddelbare endringer i den politiske organisasjonen. Det innebærer ekstraordinært skiting i Norges Skiforbund.», heiter det i brevet som er sendt til forbundet onsdag.

Det har ikkje lykkast NTB å få ein kommentar frå Johannessen.

Lang konflikt

Personalkonflikten det blir vist til, er konflikten mellom hoppsjef Clas Brede Bråthen og Skiforbundet. Det har vorte ei stor offentleg sak dei siste månadene. Toppleiinga i NSF ønskjer ikkje å forlengje kontrakten til hoppsjefen når han går ut i april neste år. Sjølv meiner Bråthen at han har krav på fast tilsetjing etter å ha jobba på mellombelse avtalar sidan 2004 og har saksøkt skiforbundet.

Eit ekstraordinært skiting må haldast om minst ein firedel av dei stemmeføre på det siste forbundstinget ber om det skriftleg.

Akershus møtest i kveld

I Skiforbundets tilsvar til Buskerud skikrins blir det gitt klare inntrykk av at det vil setjast i gang tiltak for å løyse pågåande personalkonflikt og samtidig bidra til tiltak for å rette opp igjen Skiforbundets omdømme, skriv Adressa.

Også styrte i Akershus skikrins skal i kveld ta stilling til om eit mistillitsforslag skal fremjast mot det sitjande styret i Skiforbundet. Langrennskomiteen i Akershus skikrins har sagt dei ønskjer seg det.

