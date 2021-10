Bruce ferdig i Newcastle: – Vart kalla eit udugeleg kålhovud

sport

Avgangen blir stadfesta på Newcastles nettsider onsdag.

Dermed vart 2-3-tapet på søndag for Tottenham trenarveteranen Bruces siste i sjefsstolen. Det var elles kamp nummer 1000 for 60-åringen som manager.

Bruce-exiten kjem ikkje som noka stor overrasking. Etter at Newcastle nyleg fekk nye saudiarabiske og pengesterke eigarar, har det vore spekulert høgt på eit managerskifte.

Newcastle ligg nest sist i Premier League med tre poeng på åtte kampar.

– Eg er takksam overfor alle i Newcastle for moglegheita eg fekk til å leie denne unike fotballklubben, seier Bruce i ei fråsegn.

Han takkar vidare spelarane og trenarapparatet. Tida som Newcastle-sjef har ikkje vore enkel.

– Det har vore opp- og nedturar, men dei har gitt alt, sjølv i vanskelege augneblink og skal vere stolte av innsatsen, seier Bruce.

Kjende seg ikkje ønskt

I eit intervju med avisa The Daily Telegraph utdjupar managerveteranen kor vanskeleg det har vore å ha jobben han no forlèt. Bruce var frå start inga populær tilsetjing.

– Då eg kom til Newcastle, trudde eg at eg kunne klare alt som vart kasta i mi retning, men det har vore veldig, veldig tøft, seier Bruce og beskriv kjensla slik:

– Å aldri verkeleg vere ønskt, føle at folk ville at eg skulle mislykkast, å lese om folk som stadig sa at eg ville mislykkast, at eg var ubrukeleg, bortkasta tid, eit dumt og taktisk udugeleg kålhovud eller kva som helst. Og det var frå dag éin!

Newcastle opplyser at Bruce-assistent Graeme Jones leier laget mellombels. Første kamp blir Premier League-møtet med Crystal Palace kommande laurdag.

Samtidig heiter det i uttalen på onsdag at jakta på ein ny manager er i full gong. Tidlegare Chelsea-manager Frank Lampard er nemnd som eit aktuelt namn. Tidlegare Roma-trenar Paulo Fonseca er òg peika på som eit alternativ.

Kritiserte media

I forkant av kampen på søndag mot Tottenham rykte klubbleiinga ut med ei fråsegn der det vart gjort klart at Bruce framleis ville leie laget. Det fekk den hardt pressa manageren til å gå ut mot media på ein pressekonferanse.

– Det har ikkje skjedd, det de alle ønskte, sa Bruce til journalistane fredag, ifølgje lokalavisa Evening Chronicle.

– La oss håpe dykk får tyn frå dei som styrer avdelingane deira. Eg prøvde å behalde verdigheita mi. Men eg håpar de får ein smekk frå sjefane deira, at det blir litt varmt. Kven enn det er som fôrar dykk med informasjon, dei tok feil, la han til.

Bruce har tidlegare leidd ei lang rekkje klubbar. Han var manager i Sheffield Wednesday før han vart tilsett i Newcastle i 2019.

60-åringen har òg ei fortid i Sheffield United, Huddersfield, Wigan, Crystal Palace, Birmingham, Wigan, Sunderland, Hull og Aston Villa.

