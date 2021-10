To tredelar av Premier League-spelarane er fullvaksinerte

sport

Det opplyser den engelske eliteserien i fotball på nettstaden sin. 81 prosent av spelarane har no fått minst éin dose av vaksinen.

– Det er tydeleg at tidvatnet er i ferd med å snu, seier Storbritannias assisterande helsedirektør Jonathan Van-Tam til BBC.

– Tala viser at folk no lyttar til fornuftige råd frå kyndige personar. Det er der ein får gode råd, ikkje frå internett, Instagram eller Facebook. Dette er veldig bra, og ei positiv endring.

I slutten av september kunne berre sju av Premier League-klubbane rapportere at minst 50 prosent av spelarane var fullvaksinerte.

Premier League oppmodar spelarar og klubbtilsette til å vaksinere seg, og ligaen kommuniserer jamleg vaksinasjonstala. Lenge var dei lågare enn for andre idrettar og andre grupper i samfunnet.

Van-Tan seier at han trur den aukande interessa for å ta vaksinen har samanheng med at spelarane innser at det i tida som kjem vil vere vanskeleg å reise utanlands om ein ikkje er vaksinert.

(©NPK)