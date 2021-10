Solskjær kom kritikarane i forkjøpet – oppklarte utsegner om Rashford

sport

Dermed tok 48-åringen regien under pressekonferansen før det var stilt eit spørsmål. Seinare måtte han svare på kritiske spørsmål om måten han leier Manchester United.

– Det er berre å få elefanten ut av rommet med ein gong. Vi kjenner overskriftene som kom etter Leicester-kampen. Vi er så utruleg stolte av det Marcus har gjort på og utanfor bana. De veit kva eg sa, og de laga overskrifter av ein liten kommentar som ikkje var meint som kjernen i det eg sa, innleidde Solskjær pressekonferansen dit han kom saman med nettopp Rashford.

Ei formulering om at tida er inne for Rashford til å prioritere og fokusere på fotball har fått store oppslag.

– Eg sa at det må vere fint for guten å kunne gå på trening utan å kjenne noko i ankelen, ryggen eller skuldra. Meininga var at no kan han nyte fotballen, og eg trur dykk alle veit det. Så ingen fleire spørsmål om det. De kan spørje Marcus om det, men eg ville berre byrje med det sånn at vi får det av vegen, sa Solskjær.

Skal slå tilbake

Kritikken av nordmannen hagla i aviser og sosiale medium etter tapet for Leicester laurdag. Nokon meiner at Solskjær ikkje har klart å få maksimalt ut av stjernegalleriet. Særleg har tidlegare Liverpool-spelar Jamie Carragher, no TV-ekspert, vore krass i kritikken.

Han meiner at Manchester United treng ein betre manager slik at laget kan konkurrere om titlar med dei andre storlaga i Premier League.

– Det er press på meg, men vi har vore gjennom dette før og komme gjennom det. Eg ser fram til å sjå laget slå tilbake. Eg er i dialog med klubben heile tida, og vi har ein open og ærleg diskusjon heile vegen, sa Solskjær før den viktige meisterligakampen på onsdag på Old Trafford.

Håpar på løft

Atalanta har imponert meir borte enn heime denne sesongen. Fire bortekampar i serien og éin i Meisterligaen har gitt tre sigrar og to uavgjort for laget som førebels ligg på 6.-plass i Serie A. Italienarane toppar òg gruppe F i Meisterligaen med fire poeng på to kampar, eitt framfor Young Boys og Manchester United.

– I gruppespelet Champions League har ein seks kampar. Vinn ein heimekampane og får resultat borte, så er ein sannsynlegvis vidare. Det er målet vårt no, å vinne heime mot eit veldig godt Atalanta-lag. Det vil vere massivt for oss og eit skikkeleg løft, sa nordmannen.

