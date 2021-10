PL-klubbane blir nekta nye sponsoravtalar som kan koplast til eigarane

sport

Det melder Sky Sports. Avgjerda vart teken på eit hastemøte måndag etter at fleire klubbar uttrykt uro for at Newcastles nye saudiarabiske eigarar vil skrive avtalar med statseigde selskap frå landet.

18 klubbar stemde for ein mellombels stans av slike avtalar. Newcastle stemde imot, medan Manchester City avstod frå å stemme.

Forbodet vil gjelde i ein månads tid medan det vil bli halde diskusjonar om ei permanent regelendring, skriv Sky Sports.

Den saudiarabiske PIF-gruppa, som har sikra seg 80 prosent av aksjane i Newcastle, er eit offentleg investeringsfond som blir kontrollert av kronprins Mohammed bin Salman.

Ein anonym direktør for ein av Premier League-klubbane meiner at forbodet vil hjelpe mot økonomisk triksing.

– Viss vi ikkje hadde hatt forbodet, hadde det ikkje vore noko som hindra Newcastle i å signere, la oss seie namnerettar til ein verdi av 100 millionar pund for stadionet med eit saudiarabisk selskap som er knytt til eigarane deira. Pengane kunne vorte brukte til å kjøpe spelarar i januar og komme rundt reglane om finansiell fair play (FFP), seier han.

(©NPK)