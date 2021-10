Nossum: – Kjipt at arbeidsplassen min blir drege gjennom søla

sport

Nossum er ikkje glad for den negative omtala dette gir forbundet han er tilsett i, og det kan fort bli meir utover hausten. Langrennskomiteen i Akershus skikrins har sagt dei ønskjer seg eit mistillitsforslag mot leiinga i Ski-Noreg. Onsdag skal styret i same krins bestemme seg for om dei stiller seg bak innstillinga frå komiteen.

Det kan ikkje sjåast bort frå at det kan ende i eit ekstraordinært skiting, der tilliten til skileiinga blir tema.

– Først og fremst vil eg seie at det er veldig, veldig kjipt. Eg har hatt enorm glede av å jobbe i Skiforbundet. Eg er stolt og glad over å jobbe der, og det har eg vore sidan eg vart tilsett. Eg har eit sterkt personleg forhold til forbundet. For min del har det vore ryddig og fint heile vegen, og det er kjipt at arbeidsplassen min blir drege gjennom søla, seier Nossum til NTB under pressetreffet på måndag med allroundlandslaget for menn i langrenn i Oslo.

Vanskeleg

Nossum understrekar at han berre er kjend med hoppbråket gjennom media. Det bråket har opphavet sitt i om sportssjef Clas Brede Bråthen skal få halde fram i stillinga når åremålet hans går ut til våren. Bråthen ønskjer at stillinga hans skal bli fast.

Saka er enno ikkje avklart. Bråthen og leiinga i Ski-Noreg skal i nye møte seinare denne veka.

– Eg synest det er ei vanskeleg sak å forhalde seg til. Sanninga vil variere ut frå kva side du ser ho frå. Eg synest først og fremst det er kjedeleg, men for meg og jobben min blir vi ikkje meir påverka enn at vi pratar om det. Du må høgare opp for å få svar på kor mykje dette påverkar forholdet til samarbeidspartnarane våre konkret.

Synonymt

Landslagstrenaren seier at løparane hans uansett blir ramma av eit omdømmetap.

– Det er ikkje alltid like enkelt å skilje Skiforbundet og langrenn. Eg trur at langrenn ofte blir sett på som Skiforbundet av den jamne nordmannen. Vi er ikkje ein del av dette, men vi blir det ufrivillig. Det er det kjipe for oss. Vi blir ein ufrivillig part sjølv om vi vil det eller ei. Dette er ein elefant og ein mastodont av ei mediesak med nye moment kvar einaste dag, seier Nossum.

