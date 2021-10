Kristoffersen trassar smertene etter ulykka: – Helsa er litt sekundær

sport

– Det blir litt smertestillande i biletet til tider, men det er sånn det er å vere toppidrettsutøvar. Første prioritet er å gjere jobben min og køyre fortast mogleg på ski, og då må eg stå på ski. Då får helsa komme litt sekundært, men eg trur det skal gå ganske fint, sa Kristoffersen til NTB under eit digitalt pressemøte måndag.

1. mai pådrog han seg eit ankelbrot då han var uheldig på motocrossbana – ein aktivitet han driv med jamleg. Seks veker på krykkjer venta før opptreningsperioden. Det har ikkje hemma han mykje, ifølgje Kristoffersen sjølv.

– Eg har kanskje teke éin, maks to, færre (ski) turar enn eg vanlegvis ville gjort, seier han.

Søndag startar alpinsesongen med storslalåm i austerrikske Sölden. Deretter ventar Lech/Zürs og parallellslalåm tre veker seinare før sesongen startar skikkeleg 11. desember i Val-d'Isère.

– Vi har endå meir tid fram til det. Det er progresjon at det blir mindre og mindre smerte òg. Eg har stått ein del dagar på ski utan smertestillande òg. Det er sånn det er, seier han.

Hjelpt mykje

Neste sommar blir det motocross igjen på Rælingen-alpinisten.

– Det er ein stor del av han eg er og den idrettsutøvaren eg har vorte. Eg trur det har hjelpt meg mykje til å bli alpinisten eg er. Ein kan ikkje slutte med å gjere tinga som har gjort deg god, seier Kristoffersen.

Han fortel at ankelbrotet ikkje kan slåast opp igjen, og at alt har grodd som det skal.

– Bite tennene saman

Kristoffersens førre sesong var ikkje heilt som tidlegare med tre pallplassar i verdscupen. Rett nok var to av dei sigrar, og han tok med seg slalåmbronse frå VM i italienske Cortina d'Ampezzo.

No er måla høgare for 27-åringen med mellom anna 23 enkeltsigrar i verdscupen og to OL-medaljar. Eit nytt vinter-OL i februar er det store høgdepunktet – sjølv med kanskje nokre smerter i foten.

Han siterer far sin Lars Kristoffersens bestemor, som alltid sa:

«Med vondt skal vondt fordrives».

– Eg får berre bite tennene saman og stå i det.

