Benzema-skandalen for retten – risikerer fem års fengsel

Den delikate saka frå 2015 har vorte døypte «sexvideo-saka» og førte mellom anna til at både Benzema og Valbuena vart stengt ute frå Frankrikes landslag.

Real Madrid-spissen er tiltalt for medverknad til forsøk på utpressing fordi han ifølgje påtalemakta hjelpte utpressarar til å komme i kontakt med Valbuena i eit forsøk på å presse han for pengar. Fire andre menn er òg tiltalte i saka.

Sexvideoar

Saka starta med at Valbuena tok kontakt med Axel Angot, ein mann med samband i fotballkrinsar i Marseille, og gav han telefonen sin for at han skulle overføre innhaldet til ei ny eining.

Inne på telefonen fann Angot, som også er tiltalt, seksuelle opptak der Valbuena var involvert.

Angot og vennen Mustapha Zouaoui skal deretter ha undersøkt korleis dei kunne vende seg til Valbuena og true han med å publisere opptaka med mindre han betalte dei. Valbuena fekk i denne perioden, i juni 2015, ei rekkje telefonsamtalar som han melde til politiet.

Utpressarane tok så kontakt med den tidlegare Liverpool-spissen Djibril Cissé, men han nekta å bidra som mellommann og varsla i staden Valbuena om det som var i gjære. Cissé vart opphavleg sikta i saka, men vart seinare sjekka ut.

Sidan følgde eit virvar med fleire tvilsame mellommenn, mellom anna ein karakter som kalla seg «Luka», som vart plassert ut av politiet for å prøve å samle bevis før dei slo til mot hovudmennene i saka.

– Pressa kameraten

Benzema vart ifølgje aktoratet først involvert i saka då utpressarane brukte ein av dei gode vennene hans, Karim Zenati, til å få han til å ta kontakt med Valbuena.

Eit møte mellom dei to fotballspelarane fann stad under leiren til det franske landslaget på Clairefontaine vest for Paris i oktober 2015. Der skal Benzema ha fortalt lagkameraten at han kunne introdusere han for ein «påliteleg person» som kunne «handtere» den moglege publiseringa av sexvideoane.

– Ver forsiktig, Math. Dette er veldig, veldig tunge kriminelle, skal Benzema ha sagt om bakmennene.

Eit nøkkelpunkt for aktoratet er det som skjedde i etterkant av møtet. Politiet avlytta ein samtale mellom Benzema og Zenati der Real Madrid-stjerna sa «han tar oss ikkje på alvor» om Valbuena. Aktor meiner at bruken av ordet «oss» beviser at Benzema rekna seg sjølv som ein del av utpressarane.

Benzema nektar straffskuld, og han har i avhøyr hevda at lokkedua til politiet «Luka» har brukt uærlege metodar for å trekkje han inn i saka. Han meiner dessutan at han berre prøvde å hjelpe Valbuena.

Møter ikkje

Det er lite sannsynleg at spissen, som no er tilbake i den franske landslagsvarmen, kjem til å møte opp i retten i Versailles onsdag. Benzema spelar nemleg meisterligakamp i Ukraina tysdag kveld.

– Han er ein annan person no, han har vorte moden, sa landslagssjef Didier Deschamps om Benzema nyleg.

Valbuena, som no speler for greske Olympiakos og ikkje har vore i aksjon for landslaget sidan 2015, kjem til å vere til stades i retten.

Strafferamma for medverknad til utpressingsforsøk er på fem års fengsel og ei bot på 685.000 kroner.

