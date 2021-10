sport

Det stadfestar han til Adresseavisen. Han ventar barn med kjærasten Ida Bekken.

– Vi har veldig god margin til at det skal gå fint med tanke på OL. Eg er veldig glad for at eg sannsynlegvis kjem til å vere ved Idas side både før, under og etter fødselen, seier han til avisa.

Graabak vann OL-gull i Sotsji i 2014. Då vart det òg gull i lagkonkurransen. I Pyeongchang i 2018 vart det OL-sølv i lagkonkurransen.

(©NPK)