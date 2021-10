Liverpool-stjerna om lagkompisens form: – Heilt der oppe

sport

Det sa den høgreiste stopparen på pressekonferansen før meisterligaoppgjeret mot Atlético Madrid tysdag.

Han fekk spørsmål om korleis det er å spele på lag med egyptaren som dei siste vekene har levert perleskåringar både mot Manchester City og Watford.

– Han gjer det veldig bra akkurat no. Eg kan berre seie at vi er veldig glade for at han er i den forma han er i.

Om lagkameraten er ein av dei beste i verda akkurat no, var ikkje nederlendaren i tvil om. Men han la òg til ein liten tanke om det å bli rosa for det ein leverer på banen. Van Dijk er sjølv vand med å bli hyppig nemnt som ein av dei beste forsvararane i verda.

– Han er heilt der oppe, men alle har ulike meiningar. Den eine veka kan du vere ein av dei beste i verda, og neste veka vil folk prøve å dytte deg ned, sa stopparen.

Etter oppgjeret mot Watford i helga var ikkje Liverpool-sjef Jürgen Klopp i tvil.

– Kven er betre enn han?

Måndag uttalte tyskaren at Salah bør vere ein klar kandidat til å vinne Gullballen. Prestisjeprisen blir delt ut i slutten av november.

Liverpool har starta meisterligaeventyret i år godt med to sigrar på to forsøk mot Milan og Porto.

(©NPK)