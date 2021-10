Sterling opnar for klubbskifte

sport

Det avslørte England-vingen då han torsdag kveld deltok digitalt på ein sportskonferanse i regi av Financial Times, ifølgje DPA.

– Dersom det fanst ei moglegheit for å dra ein annan stad, ville eg vore open for det. Fotballen er det viktigaste for meg, med mål eg har sett meg sjølv som ung og ein draum om å spele i utlandet, sa Sterling.

Denne sesongen har mange stussa over kor lite speletid Sterling har fått. Han var glitrande for England i EM, men har berre starta to av Citys sju seriekampar i haust.

City-manager Pep Guardiola held framleis fast på at Sterling er ein sentral medlem av troppen hans.

– Eg er ikkje ein person som kjem til å klage, og eg har ikkje prøvd å gjere dette til ei større sak enn det er. Eg held fram med å jobbe, og eg ønskjer berre å spele fotballkampar og skåre mål regelmessig, seier Sterling.

(©NPK)