Noreg, Sverige, Danmark og Finland vil bli EM-vertar i 2025

Det opplyser Danmarks fotballpresident Jesper Møller, ifølgje nyheitsbyrået Ritzau.

– Vi har vedteke å by på EM for kvinner i 2025. Dei fire nordiske landa Danmark, Noreg, Sverige og Finland med støtte frå Færøyane og Island, seier Møller.

Danmark har tidlegare undersøkt moglegheitene for å halde meisterskapen åleine, men veksten til kvinnefotballen og kravet til EM-arenaene har gjort den planen urealistisk.

– Vurderinga har vore korleis vi kan komme med eit sterkast mogleg bod, slik at vi skaffar eit sluttspel i Norden. Då er vi nøydde til å samarbeide med dei andre nordiske landa, seier den danske fotballpresidenten.

Fire års arbeid

Fotballpresident Terje Svendsen seier at forbunda har jobba saman om temaet i fire år, og at han er sikker på at dei nordiske landa kan arrangere ein flott meisterskap.

«Dei nordiske forbunda har forplikta seg til å levere ein meisterskap med høg kvalitet som fremjar likestillingsverdiar, utvikling, styrkar deltaking og skapar ein varig effekt i både Norden og heile Europa», heiter det i ei pressemelding frå Norges Fotballforbund.

Samstundes fortel NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt at ein førebels er på eit veldig tidleg stadium i søknadsprosessen.

– I første omgang er det ei avgjerd om å melde inn interesse. Og så er søknadsfristen litt seinare i haust. Vi meiner det er realistisk å sikte seg inn mot 2025, seier han til VG.

Blir valt neste år

EM-verten for 2025 blir utpeika i desember neste år. Også Polen har meldt seg på i kampen om meisterskapen.

Både Noreg, Sverige, Danmark, Finland og Island er kvalifiserte for neste års EM i England.

Tidlegare har dei nordiske landa sett på moglegheita for å bli VM-vert i 2027, men den planen er no skrinlagd, ifølgje Møller.

NFF opplyser likevel at «Dei nordiske fotballpresidentane vil avvente nærare informasjon om søknadsprosessen» til VM om seks år.

