NFF er imot fotball-VM annakvart år

Det skriv Norges Fotballforbund i ei pressemelding. Det er fotballpresidentane i Noreg, Sverige, Danmark, Finland, Island og Færøyane som saman offentleggjer innstillinga si.

Det forklarer dei mellom anna med svekt merksemd for meisterskapen for kvinnene, for tett kampprogram og større belastning på spelarane, og dessutan at det ifølgje forbunda vil øydeleggje for herranes og kvinnenes EM.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har heile tida vore kritiske til planane til det internasjonale forbundet. Med dagens modell blir både VM og EM halden kvart fjerde år.

– Vi har stilt oss bak UEFAs kritiske blikk tidlegare på prosess og forslag på herresida, og vi gjer det òg når det gjeld kvinnesida. Eit slikt forslag og ei så stor avgjerd er noko ein må diskutere og vurdere grundig før ei avgjerd blir teken, og det er uheldig at interessegruppene ikkje har fått vere med frå starten. Vi er bekymra over at dette vil gå utover utviklinga til kvinnefotballen, seier fotballpresident Terje Svendsen.

