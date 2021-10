Bråthen etter drøftingsmøtet: – Ingenting er evig

sport

Clas Brede Bråthen verka noko letta etter torsdagen drøftingsmøte, sjølv om han ikkje ville avklare noko særleg rundt innhaldet i det 3,5 timar lange møtet.

Han ville likevel stadfeste at han fekk snakka godt ut og fått ut tankane sine om prosessen rundt avgangen hans som sportssjef for hopparane.

– Det er ingen tvil om at eit slikt møte er ekstremt krevjande, men eg fekk fortelje heile historia mi utan å bli avbroten ein einaste gong. Det kjendest bra for meg endeleg å kunne leggje fram ein versjon som i hovudet mitt er 100 prosent korrekt slik eg opplever den, sa han like etter møtet.

Heller ikkje advokatane hans, verken Marit Håvemoen eller Atle Sønsteli Johansen, ville stadfeste eller avkrefte kva som vart diskutert på møtet, og kva som vil skje vidare.

Tøft for dei næraste

Bråthen gjekk onsdag hardt ut mot skiforbundet for å ha skulda han for ting han har gjort og sagt medan familien var i ein tøff situasjon, spesielt då kona fekk ein kreftdiagnose. Torsdag valde han igjen å ofre ein tanke til dei næraste rundt han.

– Det er nok mykje vanskelegare for familien min enn det er for meg. Dei har ikkje gjort anna enn å gi meg moglegheita til å kunne drive med det som er lidenskapen min. Det er vondt å sjå mine næraste vere så bekymra for meg. Eg synest det er leitt, sa Bråthen.

– Ingenting er evig

På spørsmål om det kan komme noko godt ut av konflikten tenkte hoppsjefen godt før han svarte.

– Ja, det kan det. Men akkurat no er eg ikkje sikker på korleis eg skal konkretisere det, men det er jo alltid sånn at verda går vidare, sa 52-åringen.

Han meiner det er viktig å ta steget vekk og sjå konflikten frå ein annan vinkel. Han meiner heile saka kan sjåast på som triviell.

– Det er viktig å ha perspektiv på ting også. I lys av andre ting som skjer så blir dette trivialitetar. Sjølv om eg er så heldig at eg har fått lov til å jobbe, og jobbar, med lidenskapen min i lang tid. Det er ingenting som er evig.

