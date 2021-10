Spania-stjerna Torres ute med skade – mistar mange kampar

sport

Det betyr at han høgst sannsynleg mistar eit tosifra tal kampar for City i tillegg til Spanias avgjerande VM-kvalifiseringskampar i november.

Torres spelte 83 minutt i finalen på søndag i nasjonsligaen mot Frankrike (1-2-tap), sjølv om han hadde fått skaden i semifinalen mot Italia nokre dagar tidlegare.

Først då spelaren kom tilbake til Manchester vart det oppdaga at det handla om eit brot i foten, skriv Marca. Fleire britiske medium omtaler dei same opplysningane.

Dei første undersøkingane indikerer at Torres er ute av spel i halvannan månad. Spania spelar to svært viktige kampar mot Hellas og Sverige i november, og dei må truleg vinne begge for å gå til topps i puljen sin.

Manchester City spelar elleve kampar i resten av oktober og november.

(©NPK)