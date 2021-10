Vipers må spele utan profilar etter positive koronatestar på handballandslaget

sport

Onsdag morgon rådde det uvisse rundt om eliteseriekampen mellom Vipers og Flint Tønsberg i det heile kunne gjennomførast som planlagt som følgje av smittesituasjonen på landslaget.

Den har avkast klokka 18.

Ved 10.30-tida opplyste trenaren til sørlandsklubben, Ole Gustav Gjekstad, til NTB at han venta på ei fråsegn frå Norges Håndballforbund.

Ein halvtime seinare kom stadfestinga på at oppgjeret blir gjennomført sjølv om Vipers må klare seg utan fleire av landslagsspelarane sine.

Utan fire profilar

Kristiansand-klubben hadde seks spelarar med i troppen som nyleg møtte Slovenia til dobbeltkamp i EHF Euro Cup, turneringa som erstattar kvalifiseringskampar for lag som allereie er EM-klare.

Tysdag vart det kjent at fem personar i den norske leiren hadde fått påvist smitte i kjølvatnet av samlinga. Onsdag stadfesta landslagslege Nils Ivar Leraand til VG at to spelarar til hadde testa positivt.

Det får konsekvensar for Vipers.

Trenar Gjekstad stadfestar overfor NTB at han ikkje kan nytte dei landslagsspelarane som deltok på bortekampen i Slovenia, mot Flint Tønsberg onsdag. Det gjeld Marta Tomac, Andrea Austmo Pedersen, Sunniva Andersen og Tuva Ulsaker Høve.

– Katrine Lunde og Vilde Jonassen er med. Dei var ikkje med til Slovenia, seier Gjekstad.

Han stadfestar å ha ni spelarar disponible til kampen.

Meisterliga neste

Lunde og Jonassen spelte berre heimekampen mot Slovenia i Nadderud Arena førre veke. Det opnar altså for at dei kan spele mot Flint.

Vipers ligg på tredjeplass på tabellen i eliteserien etter seks serieomgangar. Storhamar og Sola på plassen framfor har eitt poeng meir.

Kampane kjem tett for sørlandsklubben i tida som kjem. Allereie kommande laurdag er Kastamonu Belediyesi GSK motstandar i Meisterligaen.

Den kampen går etter alle solemerke som planlagt.

