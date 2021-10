Ingen nordisk søknad om fotball-EM i 2028

sport

Det opplyser kommunikasjonssjef Jakob Høyer i Danmarks fotballforbund (DBU) til nyheitsbyrået Ritzau. Han forklarer at planen om ein fellessøknad frå Noreg, Danmark, Finland og Sverige vart droppa allereie for fleire år sidan.

Det var i 2016 at dei fire nordiske landa opplyste at dei ville gå for å bli vertskap for EM i 2024 eller 2028. Seinare er 2024-meisterskapen tildelt Tyskland, og heller ikkje denne meisterskapen vil hamne i Norden.

Det er i hovudsak stadionavgrensingar som gjer at vi ikkje vil få sjå ein meisterskap på nordisk jord. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har stilt krav om at ein eventuell EM-vert i 2028 må ha klar ti arenaer med desse tilskodarkapasitetane:

Eit stadion skal ha plass til minst 60.000 tilskodarar. Minst eitt, men helst to, skal ha plass til 50.000. Utover det krevst det fire arenaer med plass til 40.000 i publikum og tre med plass til 30.000.

Ullevaal stadion er for liten til å brukast i fotball-EM. Dermed blir det ikkje nokon meisterskap på heimebane for Martin Ødegaard.

(©NPK)