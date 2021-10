Blakstad redda Rosenborg-siger som held liv i gullkampen

sport

Julie Blakstad, som truleg forsvinn til ein storklubb i utlandet i vinter, sikra sigeren med det sjuande målet sitt på 15 kampar i år. Kantspelaren har vore i storform i det siste.

Målet vart viktig etter at Sophie Roman Haug hadde utlikna til 1–1 etter at eit sjølvmål etter innlegg frå Synne Skinnes Hansen hadde gitt RBK leiinga i første omgang.

Sandviken er framleis i førarsetet, med eit forsprang på fire poeng og ein suveren målforskjell tre rundar før slutt. Laget frå Bergen har berre gitt frå seg poeng i éin kamp (uavgjort mot Arna-Bjørnar) etter 15 rundar.

Neste kamp mot Avaldsnes borte blir truleg avgjerande for Sandvikens gulljakt. Etter det ventar kamp mot botnlaget Klepp før sesongen blir heime avslutta mot LSK Kvinner.

Sjølv med uavgjort mot Avaldsnes og ein venta siger over Klepp, er gullet langt på veg sikra på grunn av den suverene målforskjellen. Sandviken har 33 plussmål mot Rosenborgs 22.

LSK ut i hundre

Sigeren over LSK gjer òg at Rosenborg så godt som har sikra andreplassen, med åtte poeng ned til nettopp LSK.

Rosenborg har igjen desse kampane: Klepp (heime), Kolbotn (borte) og Lyn (heime).

Hengjekampen på onsdag var heilt tydeleg viktig òg for LSK, som kjempar om medalje og ville leggje fjorårets dobbeltmeister Vålerenga bak seg. Gjestene styrte banespelet dei første ti minutta i Trondheim.

Men det var Rosenborg som tok første stikk. Synne Skinnes Hansen kom på eit fint raid på høgresida og la inn føre mål, der var LSK-stoppar Ine Gausdal uheldig og styrte ballen i eige nett.

Elleville sjansar

Etter det tok RBK over spelet, og hadde fleire moglegheiter til å auke leiinga òg etter kvilen. I staden var det LSK som fekk utlikninga etter ein knapp times spel. Sophie Roman Haug fekk stå heilt åleine i feltet og skåra på eit innlegg frå Emilie Woldvik.

Sju minutt seinare sørgde likevel RBK-stjerna Julie Blakstad for 2-1-leiing. Ho avslutta frå 16-meteren. Ballen gjekk i ein vakker boge over Cecilie Fiskerstrand i LSK-målet, truleg gjekk avslutninga via eit LSK-bein.

Rosenborg hadde elleville moglegheiter til å auke leiinga, men landslagsmålvakt Fiskerstrand stod godt og drog mellom anna fram ein dobbeltredning av høg klasse på overtid.