Solbakken: – Første suksess for dødballtrenaren

– Hjørnesparket i Tyrkia strir dei lærde om han skal få æra for. Martin (Ødegaard) hevdar at dei fann det på der og då, sa Solbakken på pressekonferansen etter sigeren på måndag på Ullevaal.

Jens Petter Hauge kviskra nokre ord i øyret til Ødegaard før dei tok eit kort hjørnespark som førte til 1-1 i Istanbul fredag.

Måndag var eit nytt kort hjørnespark, denne gongen frå Ødegaard til Hauge, årsak til Noregs leiarmål på Ullevaal, og då var det ingen tvil:

– Den vart drilla på trening i går, sa Solbakken.

Trong triks

Hauge spelte skrått ut til Marcus Holmgren Pedersen, som slo inn mot lengste stolpe. Stefan Strandberg vann i lufta og nikka inn framfor mål, der Mohamed Elyounoussi stupheada ballen i mål.

– Under nasjonalsongen vart eg mint om då eg var gut i Grue, og eg og Kenta (Bergersen, assistent på landslaget) stod for å sjå kor store motstandarane var då dei gjekk av bussen. I dag såg eg at vi i snitt var 10 centimeter lågare enn motspelarane. Då krevst det triks for å skåre på dødball, og det klarte vi, sa Solbakken.

På overtid av overtida fastsette Moi resultatet då han på pasning frå debutant Dennis Johnsen skaut i lengste hjørne frå rett utanfor 16-meteren.

Misforstod

– Frå sidelinja høyrde eg «ned i hjørnet». Dei meinte eg skulle ta han til hjørneflagget, men eg trudde dei meinte eg skulle skyte i hjørnet. Det viste seg å vere eit godt val, sa Southampton-spelaren med glimt i auget på pressekonferansen.

Då han sprang ut mot sidelinja, vart Moi nærast overfalle av ein ellevill Solbakken som ville feire skåringa med han.

– Moi gjorde ein strålande kamp og vart matchavgjerande. Han har vorte ein spelar av internasjonalt format, sa landslagssjefen.

