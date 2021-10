Idretten må vente på rettsfesta momskompensasjon

sport

I forslaget til den avtroppande regjeringa til statsbudsjett blir det sett av 298.970.000 kroner til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Det er 3.000 kroner mindre enn i saldert budsjett for 2021.

På posten for momskompensasjon til frivillige organisasjonar er det sett av 1,75 milliardar kroner. Det er litt over 50 millionar kroner mindre enn i 2021-budsjettet.

«I løyvingsforslaget er det lagt til grunn at organisasjonane har hatt eit lågare aktivitetsnivå i inneverande år som følgje av covid-19, og at kostnadene til meirverdiavgift derfor har vore lågare enn normalt», skriv regjeringa.

Norges idrettsforbund og president Berit Kjøll er samd og trur på full momskompensasjon for idretten og det frivillige for første gong.

«Sjølv om dette er ein nedgang frå i fjor, vil beløpet truleg gi idretten og det frivillige full momskompensasjon fordi pandemien dessverre har resultert i redusert aktivitet», skriv forbundet i ei pressemelding.

Lik avkorting

Frivillighet Norge er ikkje tilfreds med budsjettet.

– Kutt i momskompensasjonen er ikkje det det frivillige treng no. Dette viser kor viktig det er å regelstyre ordninga. Vi blir ikkje kvitt skatt på dugnad for godt utan at organisasjonane trygt kan budsjettere med full momskompensasjon kvart år, seier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Vidare i budsjettet heiter det at «dersom løyvinga ikkje rekk til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortinga vere lik for alle godkjente søknader.» Dette gjeld òg for bygging av idrettsanlegg.

Frivillige lag og organisasjonar fekk i fjor dekt nær 81 prosent av summane dei søkte om i momskompensasjon. Året før var delen på 81,9 prosent, ifølgje Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Totalt er det sett av 2.552.209.000 kroner til måla til det frivillige i kommande års statsbudsjett. Det er ein auke på vel sju millionar kroner.

For idrettstiltak i Noreg, som sykkelritt, verdscup i triatlon og X Games, er det sett av 64.675.000 kroner. I dette ligg 26 millionar kroner til eit nytt mangfalds- og inkluderingsprosjekt.

Forventning til ny regjering

Norges idrettsforbund hadde håpa på full rettsfesta momskompensasjon, som påtroppande statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har varsla. Full momskompensasjon har vore ei viktig sak for Senterpartiet i regjeringsforhandlingane.

– Dette vil vi prioritere og komme raskt i gang med, sa Støre til NTB førre veke.

– Norsk idrett har hatt rettsfesta full momskompensasjon som ein av sine viktigaste fanesaker. Vi forventar at den nye regjeringa vil innfri dette, og det er det allereie gitt tydelege signal om, seier Kjøll.

Også Johnsen i Frivillighet Norge er oppteken av at momskompensasjonen må vere rettsfesta.

– No veit vi ikkje kor mykje vi kan forvente å få tilbake før over eitt år etter at avgifta er betalt. Det er spesielt utfordrande når vi har behov for verkeleg å auke aktiviteten i heile landet.

(©NPK)