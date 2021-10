Formel 1-stjerne: Sporten må bli grønare

sport

Det seier veteranen, som no køyrer for Aston-Martin-laget, i eit intervju med tyske Neuen Osnabrücker Zeitung.

– Formel 1-sporten er ikkje grøn, det er det ingen tvil om. Men vi lever i ei tid der vi har teknologi og moglegheiter til å gjere Formel 1 grønare utan å miste oppslutninga og lidenskapen, meiner Vettel, som har vore Formel 1-førar sidan 2007.

– Det går føre seg diskusjonar om at Formel 1 kan endre seg i framtida. Det er viktig. Viss ikkje, er eg ikkje optimist. Om ingenting endrar seg, kan det vere at Formel 1 forsvinn, seier han.

I det same intervjuet fortel Vettel at han vurderer kva han skal gjere den dagen han legg opp. Førebels har han kontrakt med Aston Martin ut 2022.

– Sjølvsagt tenkjer eg på kva som kjem etter Formel 1. Det enklaste hadde vore å bli reporter for eit TV-selskap og bli på same stad som no. Men eg ser ikkje for meg at eg vil gjere det.

(©NPK)