Lundby satsar mot OL i 2026

Det sa ho då ho deltok i God morgen Norge på TV 2 måndag.

– Det er planen, ja, svarte ho på spørsmål om målet då er å vere på sigerspallen.

OL i 2026 blir arrangert i Milano og Cortina d'Ampezzo i Italia. Då vil Lundby vere 31 år. Ho står over den kommande sesongen hovudsakleg fordi ho slit med å halde vekta nede.

– Det er veldig tungt. Eg trur det er eit bra val, og eg gjer det for å ta vare på meg sjølv, for ikkje å ta nokon snarvegar. Eg veit at eg alltid har vore veldig flink til å gjere ting ordentleg, og det har eg tenkt å halde fram med, sa Lundby til NRK.

