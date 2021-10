IHF droppar bikinikrav – men skil framleis mellom kjønna

sport

Det kjem fram i det reviderte regelverket frå (IHF) om kledning i beachhandball.

I helga vart det skrive at IHF-styret har innstilt på ei regelendring før kongressen i november, men allereie no er regelen endra i vedtektene til forbundet med iverksetjing frå 1. januar neste år.

Endringa inneber at kvinnene slepp å spele i bikinitruse og -topp, men i staden kan bruke singlet og kort shorts. Men det blir framleis gjort forskjell på menn og kvinner i greina.

– Merkeleg

IHF skriv at herrane skal spele i singletar og shorts som ikkje går lenger ned enn ti centimeter over knea. Kvinnene får krav om ein inntilsitjande singlet og korte tights-shorts som maksimalt går ned til midten av låret.

Madeleine Gustafsson, U-landslagstrenar for Sverige, synest regelen framleis er merkeleg.

– Det er vanskeleg å svare på kvifor det kom ei endring. Kvifor må det vere «tight», og kor tight? Kven skal bedømme om det sit tight på meg eller nokre andre, det står jo att å sjå. Eg synest at det er merkeleg at dei bruker ordet «tight» i regelverket, seier ho til TT.

Fekk bikini-bot

Debatten rundt bikinikravet i beachhandball tok verkeleg fyr i sommar, då Noregs kvinnelag i EM valde å spele bronsekampen i kort shorts i staden for bikinitruse. Laget vart straffa med 15.000 kroner i bot, og det vakte sterke reaksjonar både her til lands og internasjonalt.

– Her søv dei i timen. Det er skammeleg og urimeleg overfor jentene. Kvar sommar eg har vore president sidan 2015, har eg svart på spørsmål om dette og ikkje snakka om medaljar dei har henta og gode framsyningar dei har gjort, sa Noregs handballpresident Kåre Geir Lio til NTB om saka den gong.

I Danmark seier forbundsleiar Morten Stig Christensen at han er nøgd med at bikinikravet er fjerna, men også han stussar over ordlyden i dei nye reglane.

– Dette er absolutt eit stort steg mot meir likestilling i beachhandball. Likevel undrar eg meg over at det framleis blir gjort forskjell på menn og kvinner. Det er rom for forbetringar, og det vil vi jobbe vidare for, seier Christensen.

