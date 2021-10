sport

Ho seier til BA at ho er ferdig i det spanske profflaget sitt og at ho skal starte å jobbe heiltid i DNB.

Framover skal ho satse mest på temposykling.

Ho har vore proff sidan 2018.

– Eg kjenner ikkje at eg legg heilt opp. Eg skal framleis sykle, men det blir ikkje ei satsing på same måte som før, forklarer Heine.

Ho seier at det er vanskeleg å få det økonomiske til å henge saman, og at det er ein av grunnane til at ho endrar retninga på satsinga.

