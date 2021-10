Tyrkias stjernespiss: – Ein kamp vi absolutt bør vinne

sport

– Det er ein kamp vi definitivt bør vinne. Vi kan ikkje tolerere poengtap, sa han på pressekonferansen på torsdag i Tyrkias fotballforbunds treningssenter ved Svartehavskysten nokre mil nord for Istanbul.

– Vi innleidde kvalifiseringa veldig bra, men så gjekk det dårleg. Den nye trenaren vår har sett ein strek over fortida og satsar alt på siger mot Noreg. Det er ny stemning, ein annan atmosfære og ein ny trenar. Vi må hjelpe han og halde saman som eit lag. Vi har ikkje andre tankar enn siger.

Lille-spissen har starta på topp i alle Tyrkias kampar i kvalifiseringa unnateke kampen mot Gibraltar, då han var utestengd for gule kort. Han gav Tyrkia ein pangstart på kvalifiseringa med hat trick då Nederland vart slått 4–2 i mars.

Kort tid

Siger over Nederland og Noreg i dei to første kampane hindra ikkje at dei to nemnde laga no er to poeng føre Tyrkia, som har teke berre fem poeng av tolv moglege på dei fire siste kampane sine.

Senol Günes, som i 2002 førte Tyrkia til den største landslagsprestasjonen i landet med VM-bronse, fekk sparken som landslagssjef etter 1–6 mot Nederland førre månad. Inn kom tyske Stefan Kuntz, og det snakkast om at han vil gjere laget mykje meir hissige på gjennombrot.

– Vi kan ikkje forvente ei radikal endring på banen i løpet av så kort tid. Vi har trena under han i berre tre dagar, seier Yilmaz.

Kuntz sa på same pressekonferanse at han har gjort dei grepa han kan for å setje laget i stand til å prestere.

Erfaring og fryktløyse

– Eg gjorde observasjonane mine og prøvde å skape ein balanse mellom dei eldre og den nye generasjonen spelarar. Eg trur at ei blanding kan gi suksess. På den eine sida er det erfaring og på den andre fryktløysa, sa Kuntz.

– Dessutan valde eg spelarane i troppen ut frå den typen fotball vi ønskjer å spele.

Yilmaz sa at spelarane ikkje er opptekne av pressa frå omgivnadene, men at dei omfamnar presset dei legg på seg sjølv og kvarandre.

– Det bør vere press på fotballspelarar. Det kan bidra til å halde oss på tå heiv og i vår beste form. Vi følgjer ikkje med på kva som blir skrivne i sosiale medium, men trenaren vår legg press på oss, sa han.

36-åringen er ikkje oppteken av dei mange forfalla som har ramma den norske troppen.

– Slikt blir ikkje merka så mykje i kampar på dette nivået. Alle vil spele for landet sitt, og det er alltid nokon som kan fylle plassen til dei som manglar.

