Ronaldo månadens spelar på første forsøk

Tildelinga kjem ein snau månad etter at Ronaldo spelte den første kampen sin for storklubben sidan 2009. Han «re-debuterte» med to skåringar i 4-1-sigeren over Newcastle, og seinare i månaden skåra han i 2-1-sigeren over West Ham.

Den portugisiske stjernespissen har òg vorte kåra til månadens spelar i ligaen fire gonger tidlegare. Spennet på over 13 år mellom to av prisane er det lengste i Premier Leagues historie.

João Cancelo (Manchester City), Antonio Rüdiger (Chelsea), Allan Saint-Maximin (Newcastle), Mohamed Salah (Liverpool) og Ismaïla Sarr (Watford) var dei andre nominerte i september-kåringa.

Fredag vart òg Arsenals Mikel Arteta utpeika som månadens manager. Han snudde ein vond trend og vann alle dei tre ligakampane i september etter tre strake tap i august.

Prisen for månadens mål gjekk til Evertons Andros Townsend for perleskåringa hans frå 25 meter mot Burnley.

