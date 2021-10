Nyland skal hindre nytt målvaktmareritt mot Tyrkia

sport

Rune Almenning Jarsteins helseproblem og André Hansens kneskade har gjort dei to førstevala på målvaktplass utilgjengelege. Ståle Solbakken har gjort det klart at Nyland vaktar målet mot Tyrkia i Istanbul fredag.

Det gjer han med minimal kamptrening bak seg. Dei siste åra har 31-åringen (ved sida av ein god treningskvardag) hatt mest erfaring i å slite benken i klubblaga sine.

Sidan overgangen i sommar til Bournemouth har Nyland spelt to kampar, begge i august. Han sleppte inn seks mål mot Norwich i ligacupen, men heldt nullen mot Hull i serien.

Førre sesong spelte han éin ligacupkamp for Aston Villa før han vart leigd ut til Norwich. Der kom han aldri lenger enn til benken.

Sesongen 2019–20 var den førre der Nyland fekk nemneverdig speletid, men sjølv då vart det berre sju seriekampar, fire ligacupkampar og ein FA-cupkamp for Aston Villa.

Solbakken gav han ein sjeldan landskamp mot Gibraltar i september, men i ein kamp Noreg dominerte fullstendig fekk han lite å gjere. Han enda med ein redningsprosent på 50: Gibraltar hadde to avslutningar på mål, og den eine gjekk inn.

Etter at også Per Kristian Bråtveit slutta seg til den lange forfallslista til landslaget, offentleggjorde Solbakken allereie fire dagar før kampen at Nyland vaktar målet mot Tyrkia.

– Ørjan har tidlegare vist at han kan spele svært gode kampar sjølv med lite speletid, sa han.

Mareritt

Nylands utfordring er å unngå å skrive seg på ei liste over marerittaktige norske målvaktprestasjonar mot Tyrkia i viktige kampar. I 2007, då Noreg var svært nær å bryte sluttspeltørken som no har vart i 21 år, var det Thomas Myhre og Håkon Opdal som sette namna sine på henne.

I mars det året fekk ein Myhre utan kamptid for den engelske klubben sin Charlton på fleire månader tillit i målet i ein bortekamp som på grunn av Uefa-sanksjonar mot Tyrkia vart spelt i Frankfurt utan tilskodarar. Simen Brenne og Martin Andresen gav Noreg to måls leiing, men etter å ha sleppt inn eit tabbemål fekk Myhre gelébein, og han glapp inn eitt til.

Hamit Altintop, som skåra begge dei tyrkiske måla, er no styremedlem i Tyrkias fotballforbund og aktivt involvert i førebuingane til kampen på fredag mot Noreg.

Plaga

Åtte månader seinare hadde Noreg likevel matchball i kvalifiseringa då Tyrkia kom til Ullevaal. Tre poeng ville sende Noreg til EM, eitt ville gi matchball borte mot Malta. Då Erik «Panzer» Hagen brassesparket inn leiarmålet, verka det avgjort.

Det var 16 år sidan sist Noreg tapte på Ullevaal etter å ha leidd 1-0, men denne gongen vende Tyrkia til 2-1-siger, ved hjelp av ein keepertabbe av Håkon Opdal.

Nokre dagar seinare glapp EM-billetten trass 4-1-siger på Malta då Tyrkia vann 1–0 heime mot Bosnia. Dåverande landslagssjef Åge Hareide sa ti år seinare til NTB at den misbrukte sjansen framleis plaga han.

Gode minne

No er det Tyrkia igjen, i ein viktig kamp og med ei målvakt ein fort kan tvile på. Nyland har i alle fall erfaring. Av spelarane i troppen har berre Mohamed Elyounoussi (35) og Martin Ødegaard (33) fleire landskampar enn Nylands 29.

Noreg har nokre gode minne mot Tyrkia òg. Då landslaget braut 56 års sluttspelstørke ved å kvalifisere seg til VM i 1994, var det etter 3-1-siger heime mot Tyrkia. Det vart tap i bortekampen, men det var etter at VM-billetten og gruppesigeren var sikra.

I 1936 vart Tyrkia slått 4–0 i gruppespelet på vegen mot OL-bronse, den einaste medaljen Noreg har vunne i seniorsluttspel for menn.

