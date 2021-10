Lundbys trenar: – Vi står overfor ein enorm utøvar

sport

I eit intervju med NRK torsdag fortalde Maren Lundby at det ikkje vart nokon vintersesong på henne. Det blir ikkje noko OL i Beijing i februar heller. Lundby var open om at ho sleit med å komme ned i matchvekt.

Den er ho avhengig av for å kunne hevde seg i toppen i skihopping. For tida er ho nokre kilo for tung.

– Det blir stilt ekstreme krav til ulike ting i skihopping, og vekt er éin av dei, sa ein svært emosjonell Lundby.

Landslagstrenar Christian Meyer har vore i dagleg kontakt med Maren Lundby over lang tid.

– Dette er ein prosess som har gått føre seg over lang tid, og det var ikkje slik at vi hadde gitt opp håpet om at ho kunne klare det. Men ho har vore under nøye oppsyn, og vi er nøydde til å vere realistar òg. Akkurat no var dette det smartaste ho kunne gjere, seier Meyer til NTB.

Stolt

Meyer seier at han stolt over måten Lundby gjorde det på. Det var aldri ein tanke å halde problema hennar hemmeleg.

– Det er best å kalle ein spade for ein spade, og så får ho setje seg nye mål lenger fram i tid. Det er veldig bra gjort og fortel mykje om kva utøvar ho her. Også på dette området ligg ho i forkant. Det er tøft gjort. Stort, seier Meyer.

Enorm

Meyer applauderer openheita og minner om at vi står overfor ein enorm utøvar.

– Det er mange som kanskje ville ta takla dette annleis og teke feil val. Då ville dei raskt fått ein smekk på snuten, meiner Meyer.

Planen til Maren Lundby er at ho skal komme seg tilbake til hoppbakken. Ho har teke valet ho har gjort for å ta vare på seg sjølv.

– Eg vil heller ha ein lang karriere, seier ho.

Maren Lundby er regjerande olympisk meister frå Pyeongchang i Sør-Korea i 2018. Sist vinter vart ho verdsmeister i Oberstdorf i stor bakke.

(©NPK)