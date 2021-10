Fotball: Derfor må Noreg vinne i Istanbul

sport

Om Noreg speler uavgjort mot Tyrkia, vil laget framleis vere to poeng føre tyrkarane på tabellen, men for å kunne behalde 2.-plassen må Noreg då ta poeng frå Nederland på bortebane i november eller håpe at Tyrkia gir frå seg poeng i minst ein av dei tre gjenståande kampane sine mot det svakaste laget i gruppa. Det kan fort vise seg å vere for mykje å håpe på.

Med norsk tap i Istanbul vil sjølv siger i dei tre siste kampane vere for lite om ikkje rivalane gir frå seg poeng mot Latvia, Montenegro eller Gibraltar.

Om det blir uavgjort mot Tyrkia, vil Noreg i alle fall framleis ha lagnaden sin i eigne hender. Gruppesigeren (og VM-billett) vil bli sikra med bortesiger mot Nederland, så lenge det blir heimesiger både mot både Montenegro og Latvia.

Det verkar likevel mykje forlangt, all den tid Nederland då sannsynlegvis vil vere på tabelltopp før den siste kampen mot Noreg i Rotterdam og bli VM-klar med eitt poeng.

Må vinne

For å ha reelt håp om gruppesiger må Noreg vinne på Sükrü Sakarcoglu stadion. Nederland møter Latvia same dag og Gibraltar måndag, og gir definitivt ikkje poeng.

I november skal Nederland til Montenegro tre dagar før den siste kampen mot Noreg.

Gruppevinnaren kjem til VM-sluttspelet i Qatar. Laget som blir nummer to får ein ny sjanse i omspel mot andre toarlag eller gruppevinnarar frå førre nasjonsliga. Då må to kampar vinnast for å få VM-plass.

Noreg deltok sist i eit seniorsluttspel for menn i 2000 og har sidan då mislukkast i ti kvalifiseringar på rad.

Stillinga

Dette er stillinga i gruppe G før kampane på fredag (målforskjell i parentes):

1) Nederland 13 (+16), 2) Noreg 13 (+7), 3) Tyrkia 11 (+3), 4) Montenegro 8 (-1), 5) Latvia 5 (-3), 6) Gibraltar 0 (-22).

Fredag: Gibraltar – Montenegro, Latvia – Nederland, Tyrkia – Noreg.

Måndag: Latvia – Tyrkia, Nederland – Gibraltar, Noreg – Montenegro.

13/11: Montenegro – Nederland, Noreg – Latvia, Tyrkia – Gibraltar.

16/11: Gibraltar – Latvia, Montenegro – Tyrkia, Nederland – Noreg.

(©NPK)