Dødballar senka U21-gutane i thriller mot Kroatia

sport

Oppgjeret i Varazdin skulle bli langt meir spennande enn det første omgang gav bod om. Der tok Kroatia leiinga etter under to minutt, dobla ho eit snautt kvarter seinare og var klart best.

Ein kanon frå Sebulonsen ni minutt etter kvilen gav Noreg oppkvikkaren laget trong. Viking-backen klinka til etter ei skotblokk og sende ballen ned i venstre hjørne.

Kroatane svarte omgåande på ein dødball ved Mario Vuskovic. Etter eit hjørnespark kunne han prikke inn 3-1, men løpet var ikkje køyrt for dei norske U21-gutane. Det sørgde Ceïde for med ei vakker skåring berre minuttet etterpå.

Den siste halvtimen jaga Noreg eit utlikningsmål. Jørgen Strand Larsen fekk mellom anna ei svær moglegheit frå kort hald, men vart stoppa av oppofrande forsvarsspel.

Roko Simic gav Kroatia 1–0 på ein målvaktretur i opningsminutta. Baklengsmålet kom i kjølvatnet av eit frispark, og det var dødball som også gav 2–0. Josip Sutalo kunne setje ballen forbi ein utmanøvrert Kristoffer Klaesson i det norske buret.

Noreg hadde vunne begge dei to første kampane sine i EM-kvalifiseringa før tapet på fredag, medan Kroatia står med ni poeng og full pott. Neste oppgåve for Leif Gunnar Smeruds lag er heimekampen mot Estland på Marienlyst i Drammen tysdag.

Gruppevinnaren tek seg direkte til EM i Georgia og Romania i 2023. Toarlaget skal ut i omspel om ein sluttspelsbillett.

