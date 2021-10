Brann braut ut på Andorras nasjonalarena før England-kamp

sport

Bilete i sosiale medium viser at det var store flammar og svart røyk i området mellom lagbenkene. Fleire engelske journalistar var på plass og vart vitne til dramatikken.

Daily Mirror-reporteren John Cross skriv på Twitter at banen ikkje ser ut til å ha teke skade av brannen, men fleire bilete viser at ein skjerm til bruk for videodømming (VAR) vart totalskadd.

Oppgjeret på laurdag er ein del av VM-kvalifiseringa. Det skal etter planen ha avspark klokka 20.45. England toppar gruppe I med 16 poeng etter seks kampar.

Andorra er nest sist med tre poeng.

(©NPK)