Warholm om «Benjamin-krangelen»: – Det er litt spesielt

I vekene før OL var det tilløp til uro mellom Rai Benjamin og Karsten Warholm. OL nærma seg, og begge sprang raskare enn nokon gong.

Rai Benjamin lét seg ikkje blende av Warholms supertider og gav uttrykk for det. Benjamin skulda på norske medium og meinte dei var årsaka for det som med skeive auge og øyre kunne oppfattast som tilløp til vondt blod mellom dei to.

– Det er litt spesielt at det vart framstilt som om det var ein kamp mellom oss både i forkant og i etterkant. Amerikanarane har sett Rocky-filmane og er nok litt «der», gliser Warholm til NTB.

Tull

Han fortel kva som skjedde mellom dei før semifinalen der dei begge møttest for første gong denne sesongen. Det enda med at Warholm sprang forbi Benjamin på dei siste meterane før målstreken.

– Eg gjekk bort til han før semifinalen og sa at nokon prøver å byggje opp noko rundt oss. Han meinte at norske media var ute etter han, og det er berre tull. Eg sa at eg trudde han misforstod. Eg har ikkje høyrt om nokon som har prøvd å byggje opp noko mellom oss. Eg sa at han var ein kjernekar, og at det berre var respekt mellom oss, fortel Warholm.

God stemning

Benjamin var i alle fall vennlegheita sjølv då han snakka med norsk og amerikansk presse etter semifinalen. Kanskje var det Warholms ord som hadde roa han ned.

– Eg sa at eg visste at han var på eit veldig høgt nivå. Vi var begge samde om at vi måtte ha ein gjensidig respekt mellom oss sjølv om vi skulle prøve å slå kvarandre. Så gjekk eg ut og slo han både i semifinalen og finalen. Men eg meiner framleis det same. Eg har stor respekt for han både som menneske og idrettsutøvar. Han sprang på 46,17 og ville ha vore kongen om det ikkje hadde vore for at han vart slått.

Rai Benjamin klokka inn til sølv og verdas nest beste tid gjennom alle tider med 46,17 på 400 meter hekk då Karsten Warholm vatn og setje verdsrekord med 45,94 i OL-finalen.

